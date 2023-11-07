



Главарь ХАМАСа не признает убийство мирных жителей Израиля

В интервью BBC заместитель главы политбюро ХАМАСа Абу Марзук заявил, что все гражданские лица были "исключены" из числа целей атак 7 октября.



Он утверждает, что лидер военного крыла ХАМАСа Мухаммед Дейф приказал своим людям стрелять по солдатам, но не трогать мирных жителей.

Дейф четко сказал своим бойцам: "Не убивайте женщину, не убивайте ребенка и не убивайте старика", - сказал он.



Также Марзук заявил, что израильские заложники не будут освобождены до тех пор, пока не прекратятся бомбардировки. "Мы их освободим. Но для этого необходимо прекратить боевые действия", - сказал он.

