



Очевидец атаки в Иерусалиме: террорист был в исступлении



Уриэль Талитян (52 года), житель Писгат-Зеева, стоял на пешеходном переходе, когда террорист, совершивший наезд в Иерусалиме, дал газу.



В беседе с Ynet он повторил: "Я ходил по делам, хотел купить кое-что для своего бизнеса. Светофор сменился на зеленый, я подошел к переходу. В первой машине был террорист. В последний момент я слышу, что машина дает газ, а я нахожусь в 20 см от нее - это было безумие".



"Я отпрыгнул на другой конец, и он упустил меня. Я видел, как он в бешенстве, в исступлении давил людей. Это было не простое нажатие на газ - он нажал как можно сильнее - видно, что это было специально. До этого он ехал медленно, он планировал свой маршрут убийства и знал, что хочет сделать".



"Я видел человека, который лежал на капоте двигателя. Он продолжал давить на газ, никуда не отъезжая. Через секунду все силовики достали оружие. Мой сын присутствовал при нападении с ножом несколько лет назад, он все видел. Когда он убегал, они приняли его за одного из террористов и стреляли в него. С тех пор у него посттравматический синдром и он живет на таблетках".