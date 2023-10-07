



Очевидцы: Террористы атаковали со всех сторон. Люди шли как овцы на заклание



Один из самых сложных участков утром и днем 7 октября был на вечеринке на природе, проходившей в районе Рейма. По словам отдыхающих, через несколько минут после сирен ракетной тревоги на место происшествия прибыл микроавтобус с террористами, которые начали беспорядочную стрельбу, в том числе из РПГ. В одном из населенных пунктов района был организован импровизированный полицейский участок для поиска пропавших людей, с которыми до сих пор не удалось установить контакт.



Многие пропавшие без вести люди, проводившие время на вечеринке, до сих пор не вышли на связь. Очевидцы рассказывали, что охранники, работавшие на фестивале, не дали продолжить убийства, а также отдыхающие, которым удалось вступить в схватку с террористами и применить против них оружие.



Один из участников вечеринки рассказал израильскому ТВ: "Мы были на фестивале, вдруг появились террористы. Они начали стрелять над нашими головами. Мы зашли в помещения, сотни людей укрылись. Мы приехали в поселение Патиш, там люди пришли, забрали нас и принесли воды. Все в порядке".



Другой очевидец добавил: "Четыре-пять часов фильма ужасов, мы бежали как сумасшедшие, это было просто безумие. Там была колонна джипов, с которых начали стрелять".



Еще один очевидец сказал: “Террористы атаковали со всех сторон. Люди шли как овцы на заклание”.



По оценкам в прессе, на вечеринке присутствовало от 1 500 до 2 000 человек. На данный момент количество пострадавших неизвестно.



Офир, прибывший в лагерь Рейм с вечеринки, рассказал News 12: "Мы здесь с несколькими солдатами. В лагере есть террористы, здесь также есть раненые. Мы пытаемся сделать все, что в наших силах, ситуация непростая. Мы лежим в комнате под окнами, нам ничего не видно. Снаружи по-прежнему слышна стрельба".