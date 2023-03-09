



Очевидцы о теракте в Тель-Авиве: слышали восемь выстрелов



Очевидцы теракта в Тель-Авиве слышали в общей сложности примерно восемь выстрелов.



Террорист был убит находившимся в отпуске бойцом Ямам, который случайно оказался на месте происшествия.



В настоящее время силы безопасности разыскивают возможного сообщника ликвидированного террориста, который, судя по всему, скрылся с места нападения.



Мэр Тель-Авива призвал жителей оставаться в своих домах, а протестующих - разойтись по домам.



"Когда я прибыл на место происшествия, я увидел двух раненых, лежащих на тротуаре, один из них был без сознания. Я сразу начал оказывать им медицинскую помощь, когда в это же время поступило сообщение о еще одном раненом. Мы оказали троим раненым экстренную медицинскую помощь и быстро эвакуировали их в больницу", - сказал сотрудник MDA.



