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Очевидцы о теракте в Тель-Авиве: слышали восемь выстрелов
09.03.2023 21:25 Алина Груднева

Очевидцы о теракте в Тель-Авиве: слышали восемь выстрелов


Очевидцы теракта в Тель-Авиве слышали в общей сложности примерно восемь выстрелов.

Террорист был убит находившимся в отпуске бойцом Ямам, который случайно оказался на месте происшествия.

В настоящее время силы безопасности разыскивают возможного сообщника ликвидированного террориста, который, судя по всему, скрылся с места нападения.

Мэр Тель-Авива призвал жителей оставаться в своих домах, а протестующих - разойтись по домам.

"Когда я прибыл на место происшествия, я увидел двух раненых, лежащих на тротуаре, один из них был без сознания. Я сразу начал оказывать им медицинскую помощь, когда в это же время поступило сообщение о еще одном раненом. Мы оказали троим раненым экстренную медицинскую помощь и быстро эвакуировали их в больницу", - сказал сотрудник MDA.

 

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