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Очередной блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу
22.09.2023 14:55 Алина Груднева

Очередной блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу

В ночь на 22 сентября очередной блокпост Армии обороны Израиля подвергся обстрелу.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что под обстрел попал блокпост в районе поселения Псагот. По факту очередного нападения начато расследование.

"Пострадавших нет, ущерба нанесено не было. Солдаты ЦАХАЛа начали обыски, в ходе которых в районе города Аль-Бира была обнаружена гильза", - сказано в сообщении.

Напомним, что на фоне возобновившихся беспорядков на границе с Газой и терактов было решено закрыть все контрольно-пропускные пункты из Газы, Иудеи и Самарии в преддверии Йом Кипура.
 

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