



Очередной блокпост ЦАХАЛа подвергся обстрелу

В ночь на 22 сентября очередной блокпост Армии обороны Израиля подвергся обстрелу.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что под обстрел попал блокпост в районе поселения Псагот. По факту очередного нападения начато расследование.



"Пострадавших нет, ущерба нанесено не было. Солдаты ЦАХАЛа начали обыски, в ходе которых в районе города Аль-Бира была обнаружена гильза", - сказано в сообщении.



Напомним, что на фоне возобновившихся беспорядков на границе с Газой и терактов было решено закрыть все контрольно-пропускные пункты из Газы, Иудеи и Самарии в преддверии Йом Кипура.

