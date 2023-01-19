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Обвинение троим пособникам террориста, который напал на полицию в Кфар-Касем
19.01.2023 18:00 Алина Груднева

Обвинение троим пособникам террориста, который напал на полицию в Кфар-Касем

В четверг, 19 января, троим подонезреваемым было предъявлено обвинение в пособничестве террористу, совершившему нападение на полицию в Кфар-Касем в прошлом месяце.

Об этом сообщает полиция.

По версии следствия, трое подозреваемых помогли террористу приобрести и переправить оружие. Правоохранители в ходе расследования обнаружили фургон, который использовался для перевозки нелегалов в Израиль. Транспортное средство также использовалось для контрабанды оружия.

Во время нападения в прошлом месяце  23-летний Наим Бадир попытался выстрелить в полицейских, а затем бросил бутылку с зажигательной смесью.
 

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