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Обстрелян дом в Ган-Нере недалеко от Дженина
28.05.2023 20:28 Ирина Демьянова

Обстрелян дом в Ган-Нере недалеко от Дженина

По словам военных, палестинские боевики открыли огонь по городу Ган-Нер на севере Израиля, недалеко от забора безопасности в Иудее и Самарии.

По данным Армии обороны Израиля, в результате обстрела пострадал как минимум один дом.

Ранее сегодня местное крыло Палестинского исламского джихада заявило, что открыло огонь по городу, а также поселению Мево-Дотан в Иудее и Самарии.

В обоих нападениях нет пострадавших.

ЦАХАЛ сообщает, что войска проверяют район на наличие подозреваемых.
 

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