



Обстрелян дом в Ган-Нере недалеко от Дженина

По словам военных, палестинские боевики открыли огонь по городу Ган-Нер на севере Израиля, недалеко от забора безопасности в Иудее и Самарии.



По данным Армии обороны Израиля, в результате обстрела пострадал как минимум один дом.



Ранее сегодня местное крыло Палестинского исламского джихада заявило, что открыло огонь по городу, а также поселению Мево-Дотан в Иудее и Самарии.



В обоих нападениях нет пострадавших.



ЦАХАЛ сообщает, что войска проверяют район на наличие подозреваемых.

