



Обстрелы на севере: атакованы посты ЦАХАЛа и танк

Армия обороны Израиля поделилась подробности относительно обстрела, который велся с территории Ливана по северу страны.



"За последние полчаса были обстреляны несколько постов ЦАХАЛа вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку ЦАХАЛа была выпущена противотанковая ракета", - сообщили военные.



Уточняется, что сообщения о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступали. По данным "Кан", несколько террористов также обстреляли камеры наблюдения возле Мисгав. ЦАХАЛ открыл по ним ответный огонь. Отряду удалось скрыться на ливанской территории.



"ЦАХАЛ продолжает отвечать артиллерийским огнем по очагу обстрелов", - подтвердили военные.



Как сообщалось ранее, бойцы мощно кроют позиции "Хизбаллы" на юге Ливана. Отголоски взрывов слышны в Галилее. По неподтвержденным данным, с ливанской стороны есть погибшие.