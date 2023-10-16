Новости » Арабо-израильский конфликт
Обстрелы на севере: атакованы посты ЦАХАЛа и танк
16.10.2023 18:11 Алина Груднева

Обстрелы на севере: атакованы посты ЦАХАЛа и танк

Армия обороны Израиля поделилась подробности относительно обстрела, который велся с территории Ливана по северу страны.

"За последние полчаса были обстреляны несколько постов ЦАХАЛа вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку ЦАХАЛа была выпущена противотанковая ракета", - сообщили военные.

Уточняется, что сообщения о пострадавших среди бойцов ЦАХАЛа не поступали. По данным "Кан", несколько террористов также обстреляли камеры наблюдения возле Мисгав. ЦАХАЛ открыл по ним ответный огонь. Отряду удалось скрыться на ливанской территории.

"ЦАХАЛ продолжает отвечать артиллерийским огнем по очагу обстрелов", - подтвердили военные.

Как сообщалось ранее, бойцы мощно кроют позиции "Хизбаллы" на юге Ливана. Отголоски взрывов слышны в Галилее. По неподтвержденным данным, с ливанской стороны есть погибшие.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы