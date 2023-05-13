Обстрел юга Израиля: двое пострадавших в Сдот-Негев
В результате последнего раунда обстрела из Газы на приграничных с Газой территориях есть раненые.
По предварительным данным, два человека получили легкие осколочные ранения в региональном совете Сдот-Негев.
По данным MADA, они были ранены в результате приземления ракеты на открытой местности в мошаве Шокеда.
Уточняется, что пострадали двое мужчин в возрасте около 40 лет. Они были госпитализированы после оказания первой помощи в полном сознании. (Новость обновлена).