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Обстрел юга Израиля: двое пострадавших в Сдот-Негев
13.05.2023 14:32 Алина Груднева

Обстрел юга Израиля: двое пострадавших в Сдот-Негев

В результате последнего раунда обстрела из Газы на приграничных с Газой территориях есть раненые.

По предварительным данным, два человека получили легкие осколочные ранения в региональном совете Сдот-Негев.

По данным MADA, они были ранены в результате приземления ракеты на открытой местности в мошаве Шокеда.

Уточняется, что пострадали двое мужчин в возрасте около 40 лет. Они были госпитализированы после оказания первой помощи в полном сознании. (Новость обновлена).

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