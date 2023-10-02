



Обстрел поселения Асаэль: женщину чудом спас аксессуар

Ночью, 2 октября, жительницу поселения Асаэль в Иудее чудом спас во время обстрела террористами обычный платок, который был в этот момент на ней.



По данным интернет-издания "Аруц Шева", утром она обнаружила дырку в аксессуаре.



В ходе обстрела, к счастью, обошлось без пострадавших. Повреждения получили только здания.



"Чудо в Асаэле можно увидеть на этом платке. Два отверстия от пуль террористов, не только в платке, но и в платке хозяйки дома, матери пятерых детей. Спасибо Тебе, Всевышний, за это великое чудо", - сказала посетившая это место министр Орит Струк.



Она также добавила, что составляет бюджет и работает над вопросами безопасности для молодых поселений.