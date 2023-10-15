



Обстрел мошава Штула: на место попадания снарядов отправилась полиция

В мошаве Штула на севере Израиля к месту попадания снарядов прибыла полиция.



По данным 12-го канала израильского ТВ, известно о нескольких пострадавших.



"На месте происшествия работают силы полиции, граждан просят воздержаться от посещения места происшествия", - сказано в сообщении.



Ранее была выпущена директива для жителей, проживающих в радиусе 4 километров от ливанской границе, согласно которой необходимо отправиться в укрытие.

