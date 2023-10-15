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Обстрел мошава Штула: на место попадания снарядов отправилась полиция
15.10.2023 10:26 Алина Груднева

Обстрел мошава Штула: на место попадания снарядов отправилась полиция

В мошаве Штула на севере Израиля к месту попадания снарядов прибыла полиция.

По данным 12-го канала израильского ТВ, известно о нескольких пострадавших.

"На месте происшествия работают силы полиции, граждан просят воздержаться от посещения места происшествия", - сказано в сообщении.

Ранее была выпущена директива для жителей, проживающих в радиусе 4 километров от ливанской границе, согласно которой необходимо отправиться в укрытие.
 

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