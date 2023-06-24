



Обстрел КПП "Каландия: двое пострадавших

В ночь на 24 июня был совершен обстрел контрольно-пропускного пункта "Каландия".



Террорист был ликвидирован.



В результате атаки двое молодых людей в возрасте 22 и 24 года получили легкие травмы.



"Когда мы получили сообщение о нападении, мы были недалеко от места происшествия и прибыли быстро. Мы увидели 2 мужчин в полном сознании. Один из них молодой человек около 22 лет подъехал к нам в машине скорой помощи с раненой рукой", - сказали в MADA.



Второй пострадавший также получил легкое ранение. После оказания первой помощи раненых доставили в больницу.



По предварительным данным, одним из пострадавших оказался охранник. Уточняется, что террорист открыл огонь по КПП из автомата М-16.



Ответственность за ночную атаку взяли на себя "Бригады мучеников Аль-Аксы". "Трусы, мы видели страх в ваших глазах, и мы видели, как вы истерично стреляете", — сказали террористы.pic.twitter.com/xkTQOsaQQN

— Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) June 24, 2023