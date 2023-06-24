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Обстрел КПП Каландия: "Бригады мучеников Аль-Аксы" взяли ответственность
24.06.2023 08:07 Алина Груднева

Обстрел КПП Каландия: "Бригады мучеников Аль-Аксы" взяли ответственность

"Бригады мучеников Аль-Аксы" взяли на себя ответственность за атаку на контрольно-пропускном пункте Каландия.

"Трусы, мы видели страх в ваших глазах, и мы видели, как вы истерично стреляете", — сказали террористы.

Напомним, что в результате ночной атаки на КПП два человека получили легкие ранения. Одним из пострадавших оказался охранник.

Террориста удалось нейтрализовать. На месте теракта работают полицейские и силы безопасности.
 

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