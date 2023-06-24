



Обстрел КПП Каландия: "Бригады мучеников Аль-Аксы" взяли ответственность

"Бригады мучеников Аль-Аксы" взяли на себя ответственность за атаку на контрольно-пропускном пункте Каландия.



"Трусы, мы видели страх в ваших глазах, и мы видели, как вы истерично стреляете", — сказали террористы.



Напомним, что в результате ночной атаки на КПП два человека получили легкие ранения. Одним из пострадавших оказался охранник.



Террориста удалось нейтрализовать. На месте теракта работают полицейские и силы безопасности.

