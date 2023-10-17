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Обстрел Кирьят-Шмоны: жителей просят оставаться в убежищах
17.10.2023 16:57 Алина Груднева

Обстрел Кирьят-Шмоны: жителей просят оставаться в убежищах

На фоне ракетного обстрела Кирьят-Шмоны, местным жителям рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейшего уведомления.

Соответствующую рекомендацию дали в местному муниципалитете.

"Мы находимся в постоянном контакте с силами безопасности, и в соответствии с оценкой ситуации будет предоставлена обновленная информация. Пожалуйста, соблюдайте инструкции. Они спасают жизни", - сказали в муниципалитете.

По предварительным данным, после того, как сработала сирена ракетной тревоги, информация о пострадавших не поступала.

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