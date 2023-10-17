



Обстрел Кирьят-Шмоны: жителей просят оставаться в убежищах

На фоне ракетного обстрела Кирьят-Шмоны, местным жителям рекомендовано оставаться в убежищах до дальнейшего уведомления.



Соответствующую рекомендацию дали в местному муниципалитете.



"Мы находимся в постоянном контакте с силами безопасности, и в соответствии с оценкой ситуации будет предоставлена обновленная информация. Пожалуйста, соблюдайте инструкции. Они спасают жизни", - сказали в муниципалитете.



По предварительным данным, после того, как сработала сирена ракетной тревоги, информация о пострадавших не поступала.