В сети показали первые фото, на которых зафиксированы последствия сегодняшнего массированного обстрела Западной Галилеи с территории Ливана.



На кадрах видны осколки ракет и выбитые стекла в здании.

Photos: Several rockets launched from southern Lebanon landed in northern Israel, causing material damage in several areas.https://t.co/E9iTy7XUU7 pic.twitter.com/eKrjKcT5DW