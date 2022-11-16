Обстрел домов в Самарии: найдены десятки патронов
На месте сегодняшнего обстрела домов в поселении Шакед в Самарии найдены 39 патронов.
Об этом сообщает Аруц Шева.
Два дома получили повреждения. Пострадавших нет.
ЦАХАЛ ведет поиск подозреваемых в этом районе. Глава регионального совета Йосси Даган поговорил с членами семьи, чей дом попал под обстрел.
"Мы вместе стоим против варварского, подлого и трусливого врага, который издалека стреляет по домам. Народ Израиля - сильный, поселение в Самарии - сильное и вместе мы победим", - сказал он.