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Обстрел домов в Самарии: найдены десятки патронов
16.11.2022 18:32 Алина Груднева

Обстрел домов в Самарии: найдены десятки патронов

На месте сегодняшнего обстрела домов в поселении Шакед в Самарии найдены 39 патронов.

 
Об этом сообщает Аруц Шева.
 
Два дома получили повреждения. Пострадавших нет. 
 
ЦАХАЛ ведет поиск подозреваемых в этом районе. Глава регионального совета Йосси Даган поговорил с членами семьи, чей дом попал под обстрел. 
 
"Мы вместе стоим против варварского, подлого и трусливого врага, который издалека стреляет по домам. Народ Израиля - сильный, поселение в Самарии - сильное и вместе мы победим", - сказал он.

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