



Обстрел ЦАХАЛа в Самарии: пострадавших нет

Армия обороны Израиля подтверждает информацию о том, что военные подверглись обстрелу.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАДа.



"Недавно было получено сообщение о стрельбе в Самарии. Пострадавших нет, зданию в поселке и транспортному средству, находившемуся в этом районе, нанесен незначительный ущерб", - сказано в сообщении.



Уточняется, что силы ЦАХАЛа продолжают поиски подозреваемых.



Как сообщалось ранее, террористы обстреляли военных из автомобиля близ Хар Браха в Самарии.



