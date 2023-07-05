Новости » Арабо-израильский конфликт
Обстрел ЦАХАЛа в Самарии: пострадавших нет
05.07.2023 14:05 Алина Груднева

Обстрел ЦАХАЛа в Самарии: пострадавших нет

Армия обороны Израиля подтверждает информацию о том, что военные подверглись обстрелу.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАДа.

"Недавно было получено сообщение о стрельбе в Самарии. Пострадавших нет, зданию в поселке и транспортному средству, находившемуся в этом районе, нанесен незначительный ущерб", - сказано в сообщении.

Уточняется, что силы ЦАХАЛа продолжают поиски подозреваемых.

Как сообщалось ранее, террористы обстреляли военных из автомобиля близ Хар Браха в Самарии.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru