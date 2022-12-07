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Обстрел блокпоста ЦАХАЛа в Самарии: террорист убит
07.12.2022 16:54 Алина Груднева

Обстрел блокпоста ЦАХАЛа в Самарии: террорист убит

Палестинский террорист, открывший сегодня огонь по блокпосту ЦАХАЛа в районе поселения Офрав Самарии, был застрелен.

 
По данным The Times of Israel, об этом сообщает военный источник.
 
Бойцы ЦАХАЛа преследовали подозреваемого в соседнем палестинском городе после того, как тот скрылся с места происшествия. 
 
При палестинце было охотничье ружье, из которого он стрелял, проезжая мимо блокпоста на автомобиле.
 
По данным арабских СМИ, предполагаемый стрелок - Моджахед аль-Наджар. Ранее он отбывал наказание в израильской тюрьме.
 
Ранее в ЦАХАЛе сообщали, что обыскивают район в поисках подозреваемых.

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