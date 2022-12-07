



Обстрел блокпоста ЦАХАЛа в Самарии: террорист убит

Палестинский террорист, открывший сегодня огонь по блокпосту ЦАХАЛа в районе поселения Офрав Самарии, был застрелен.

По данным The Times of Israel, об этом сообщает военный источник.

Бойцы ЦАХАЛа преследовали подозреваемого в соседнем палестинском городе после того, как тот скрылся с места происшествия.

При палестинце было охотничье ружье, из которого он стрелял, проезжая мимо блокпоста на автомобиле.

По данным арабских СМИ, предполагаемый стрелок - Моджахед аль-Наджар. Ранее он отбывал наказание в израильской тюрьме.

Ранее в ЦАХАЛе сообщали, что обыскивают район в поисках подозреваемых.