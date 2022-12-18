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Обстрел автомобиля в Самарии: задержаны двое террористов
18.12.2022 10:45 Алина Груднева

Обстрел автомобиля в Самарии: задержаны двое террористов

Утром, 18 декабря, были задержаны двое террористов, обстрелявших накануне израильский автомобиль в лагере беженцев на окраине Шхема возле фермы в Самарии. 

 
Уточняется, что сын помогал отцу в нападении на израильтян.
 
В результате обстрела никто не пострадал. Машина получила повреждения. Разбито лобовое стекло. 
 
Во время задержания возникли беспорядки. Израильские военные применили меры по разгону толпы. 
 
Задержанных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования. 

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