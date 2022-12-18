Обстрел автомобиля в Самарии: задержаны двое террористов
Утром, 18 декабря, были задержаны двое террористов, обстрелявших накануне израильский автомобиль в лагере беженцев на окраине Шхема возле фермы в Самарии.
Уточняется, что сын помогал отцу в нападении на израильтян.
В результате обстрела никто не пострадал. Машина получила повреждения. Разбито лобовое стекло.
Во время задержания возникли беспорядки. Израильские военные применили меры по разгону толпы.
Задержанных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.