



Обстрел автомобиля в Самарии: задержаны двое террористов

Утром, 18 декабря, были задержаны двое террористов, обстрелявших накануне израильский автомобиль в лагере беженцев на окраине Шхема возле фермы в Самарии.

Уточняется, что сын помогал отцу в нападении на израильтян.

В результате обстрела никто не пострадал. Машина получила повреждения. Разбито лобовое стекло.

Во время задержания возникли беспорядки. Израильские военные применили меры по разгону толпы.

Задержанных передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.