



Обстрел автомобиля в Самарии: арестован член "Исламского джихада"

В воскресенье, 26 марта, был арестован террорист, обстрелявший 23 марта израильский автомобиль рядом с перекрестком Авней-Хефец в Самарии.



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



Задержанным оказался 27-летний член "Исламского джихада" Бахаа Юсеф. Он был задержан поздно вечером, когда ехал в Самарии на автомобиле. При нем оказался пистолет, который, вероятно, использовался во время нападения.



По данным ШАБАКа, арест террориста позволил предотвратить дополнительные атаки, которые тот планировал совершить



Напомним, что сегодня Армия обороны Израиля провела рейд в лагере беженцев Акабат-Джабер недалеко от Иерихона, в ходе которого произошли столкновения с палестинцами. Сообщалось об аресте одного подозреваемого.