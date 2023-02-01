



Обратный отсчет уже начался: Командир “Львиного логова” пообещал убить Бен-Гвира

Во вторник один из высокопоставленных командиров террористической группировки “Львиное логово” публично пообещал убить министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, добавив, что “обратный отсчет уже начался”.



Мохаммад Абу Бакер, один из командиров палестинской террористической группировки “Львиное логово” опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором назвал “следующей целью” Итамара Бен-Гвира и его фотографию с мишенью на лбу.



“Даже если ты окружишь себя множеством соратников, руки повстанцев до тебя дотянутся. У нас есть счет, чтобы предъявить – 80 лет крови, слез и криков боли. Наши повстанцы приготовили для вас сюрприз, которого никто не ожидает”, говорится в публикации.



Сторонники пожелали Абу Бакеру удачи в этом “святом и благородном деле”, а также призвали Аллаха “хранить его и отважных молодых воинов”.

