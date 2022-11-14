



Обновление: Около 20 человек погибли в результате израильских атак на Эш-Шайрат

Активисты SOHR задокументировали гибель трех человек, в том числе майора и лейтенанта ПВО. Кроме того, 16 человек, в том числе офицеры разных рангов, погибли из-за израильских атак на авиабазу Эш-Шайрат.



Израильские ракеты поразили склад боеприпасов иранских боевиков и “Хизбаллы” в районе аэропорта Эш-Шайрат вблизи Хомса, уничтожив их. Эта атака является 29-й по счету за ​​2022 год.



SOHR задокументировало 29 авиаударов и наземных ракетных обстрелов с начала 2022 года, в ходе которых Израиль нанес удар по нескольким позициям в Сирии, уничтожив почти 81 цель, включая здания, склады, штаб-квартиры, центры и транспортные средства.



В результате этих ударов погибли 62 военнослужащих и 75 получили ранения, а также 23 гражданских лица.



Погибли следующие лица:

• Два иранских офицера, действовавших под знаменами Корпуса Аль-Кудс;

• 10 поддерживаемых Ираном сирийских боевиков;

• 15 поддерживаемых Ираном боевиков несирийской национальности;

• 29 офицеров и солдат ПВО;

• 6 членов ливанской “Хизбаллы”;

• Начальник отдела обслуживания клиентов и авиаперевозок и директор по наземному обслуживанию.



По регионам атаки распределяются следующим образом:

• Дамаск и Риф-Димашк – 17;

• Эль-Кунейтера – 5;

• Хама –3;

• Тартус – 2;

• Алеппо –2.