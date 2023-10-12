



Обиделись, что сравнивают с Да’еш: ХАМАС показал, как "отпустил" женщину и детей



Al-Jazeera опубликовала видео релиз Бригад Изз ад-Дин аль-Касам, военного подразделения ХАМАС.



На видео боевики освобождают израильтянку вместе с двумя детьми, похищенными во время внезапного нападения в кибуце Холитна границе с Газой. ХАМАС распространил этот клип, чтобы показать, что он не причиняет вреда детям. Телеканал Al Jazeera заявил, что ХАМАС задет сравнениями с Да’еш.



גדודי אל-קסאם שחררו, ישראלית ושני ילדיה בגבול רצועת עזה. pic.twitter.com/4xTFUGpwCY — מה חדש.❓ (@Gloz111) October 11, 2023

Это делается на фоне невероятной резни, в ходе которой убито более 1200 человек. Известные во всем мире с ужасающие клипы привели к тому, что ХАМАС сравнивают с Да’еш, а также напоминают о Холокосте.Не исключено, что та самая женщина, которую можно увидеть на видео, - это Авиталь Альдаджем из кибуца Холит, которая рассказала на этой неделе в интервью телеканалу News 12, что террористы вывезли ее в Газу - и, миновав заграждения, отпустили. По ее словам, террористы проникли в ее дом в 13:30, убили ее соседку и оставили ей двух маленьких детей.Они провели ее по кибуцу - разрушение, уничтожение, кровь - и прошли с ней через пролом в заборе в сторону Газы. По ее словам, когда она пришла в Газу, террористы пометили ее руками, чтобы она возвращалась - и ушли без нее в Газу. Как уже говорилось, судьба многих других ни в чем не повинных жителей была совершенно иной - и они были убиты или похищены.