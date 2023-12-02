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ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Израиле и Газе
02.12.2023 07:43 Алина Груднева

ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Израиле и Газе

Объединенные Арабские Эмираты запросили проведение закрытого заседания Совбеза ООН из-за возобновления боевых действий между Израилем и палестинскими террористическими организациями в Газе.

"Мы запросили закрытые консультации в Совете Безопасности в понедельник в связи с возобновлением боевых действий", - сказано в заявлении постпреда ОАЭ в ООН Ланы Заки Нуссейбы.

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Уточняется, что ОАЭ попросили заместителя генсека ООН по политическим вопросам провести брифинг.

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