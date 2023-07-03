Новости » Арабо-израильский конфликт
ОАЭ “решительно осуждают” израильскую операцию в Дженине
03.07.2023 17:35 Ирина Демьянова

ОАЭ “решительно осуждают” израильскую операцию в Дженине

Объединенные Арабские Эмираты “решительно осуждают” израильскую операцию в Дженине, призывая к “немедленному прекращению повторяющихся и усиливающихся кампаний против палестинского народа”.

Министерство иностранных дел ОАЭ также подчеркивает необходимость вернуться к региональным и международным мирным усилиям и положить конец практике, которая угрожает решению на основе двух государств.

Тон ОАЭ заметно менее резкий, чем у Иордании и Египта.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru