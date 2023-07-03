



ОАЭ “решительно осуждают” израильскую операцию в Дженине

Объединенные Арабские Эмираты “решительно осуждают” израильскую операцию в Дженине, призывая к “немедленному прекращению повторяющихся и усиливающихся кампаний против палестинского народа”.



Министерство иностранных дел ОАЭ также подчеркивает необходимость вернуться к региональным и международным мирным усилиям и положить конец практике, которая угрожает решению на основе двух государств.



Тон ОАЭ заметно менее резкий, чем у Иордании и Египта.





