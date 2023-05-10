



ОАЭ осудили израильские удары по Газе

Объединенные Арабские Эмираты присоединились к другим странам, осждившим Израиль за серию воздушных атак во вторник, в результате которых было убито несколько человек.



Министерство иностранных дел Абу-Даби "призвало израильские власти остановить эскалацию и избежать обострения напряженности и нестабильности в регионе", сообщает государственное информационное агентство ОАЭ.



Израиль заявляет, что его бомбардировки уничтожили лидеров "Исламского джихада", ответственных за нападения на израильтян и планировавших новые теракты, а также инфраструктуру и склады оружия, используемые террористической группировкой.

