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ОАЭ осудили израильские удары по Газе
10.05.2023 08:19 Евгения Маркова

ОАЭ осудили израильские удары по Газе

Объединенные Арабские Эмираты присоединились к другим странам, осждившим Израиль за серию воздушных атак во вторник, в результате которых было убито несколько человек.

Министерство иностранных дел Абу-Даби "призвало израильские власти остановить эскалацию и избежать обострения напряженности и нестабильности в регионе", сообщает государственное информационное агентство ОАЭ.

Израиль заявляет, что его бомбардировки уничтожили лидеров "Исламского джихада", ответственных за нападения на израильтян и планировавших новые теракты, а также инфраструктуру и склады оружия, используемые террористической группировкой.
 

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