



ОАЭ обещают 15 млн долларов на восстановление лагеря беженцев в Дженин

Объединенные Арабские Эмираты обещают выделить 15 миллионов долларов на восстановление лагеря беженцев в Дженин после интенсивной израильской военной операции на этой неделе.



Обещание о финансировании было дано после того, как двухдневное наступление ЦАХАЛа разрушило большую часть узких дорог и переулков лагеря. В ходе боевых действий погибли 12 палестинцев и один израильский солдат.



Государственное информационное агентство ОАЭ WAM сообщает, что деньги будут предоставлены БАПОР, агентству ООН, которое помогает палестинским беженцам, для восстановления поврежденных домов и предприятий, а также для услуг агентства.



В последнее время БАПОР изо всех сил пыталось собрать финансирование, необходимое ему для продолжения своей повседневной деятельности, помогая миллионам людей на Ближнем Востоке.



