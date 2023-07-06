Новости » Арабо-израильский конфликт
ОАЭ обещают 15 млн долларов на восстановление лагеря беженцев в Дженин
06.07.2023 15:35 Ирина Демьянова

ОАЭ обещают 15 млн долларов на восстановление лагеря беженцев в Дженин

Объединенные Арабские Эмираты обещают выделить 15 миллионов долларов на восстановление лагеря беженцев в Дженин после интенсивной израильской военной операции на этой неделе.

Обещание о финансировании было дано после того, как двухдневное наступление ЦАХАЛа разрушило большую часть узких дорог и переулков лагеря. В ходе боевых действий погибли 12 палестинцев и один израильский солдат.

Государственное информационное агентство ОАЭ WAM сообщает, что деньги будут предоставлены БАПОР, агентству ООН, которое помогает палестинским беженцам, для восстановления поврежденных домов и предприятий, а также для услуг агентства. 

В последнее время БАПОР изо всех сил пыталось собрать финансирование, необходимое ему для продолжения своей повседневной деятельности, помогая миллионам людей на Ближнем Востоке.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru