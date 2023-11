О чем и против чего протестуют на анти-израильских демонстрациях: видео

Британских студентов, протестующих против Израиля, спрашивают, какова была их реакция, когда ХАМАС вторгся в Израиль 7 октября.



Они говорят, что ничего не слышали о вторжении ХАМАС в Израиль…

British students out protesting against Israel are asked what their reaction was when Hamas invaded Israel on October 7th.



They say that they haven’t heard anything about Hamas breaking in into Israel…



