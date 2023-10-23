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NYT: ХАМАС не смог найти "доказательств" удара Израиля по больнице в Газе
23.10.2023 12:57 Алина Груднева

NYT: ХАМАС не смог найти "доказательств" удара Израиля по больнице в Газе

Террористическая организация ХАМАС так и не смогла найти "доказательств" того, что по арабской больнице в Газе нанес удар Израиль, а на палестинский "Исламский джихад".

Об этом сообщает газета Газета New York Times.

"Ракета буквально растворилась, как соль в воде. Ничего не осталось", - оправдался высокопоставленный представитель ХАМАСа Гази Хамад.

Еще один представитель террористической организации Салама Маруф пригласил журналистов лично посетить место удара.

"Почему мы обязаны предоставлять остатки каждой ракеты, которая убивает наших людей? В общем, вы можете прийти, изучить и сами убедиться на основании имеющихся у нас доказательств", - отметил он.

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