Новый обстрел из Ливана: ЦАХАЛ ответил артиллерией
Днем, 17 октября, с территории Ливана вновь был осуществлен обстрел севера Израиля.
Об этом сообщили в ЦАХАЛе.
"Недавно поступило сообщение о противотанковом обстреле мошава Зарит на ливанской границе", - подтвердили военные.
Силы ЦАХАЛа ответили артиллерийским огнем по источнику обстрела. Информация о пострадавших среди израильтян к настоящему моменту не поступала.
Ранее Красный Крест в Ливане сообщил о том, что четыре человека погибли в результате атаки ЦАХАЛа в Альма-аш-Шааб.