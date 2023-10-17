



Новый обстрел из Ливана: ЦАХАЛ ответил артиллерией

Днем, 17 октября, с территории Ливана вновь был осуществлен обстрел севера Израиля.



Об этом сообщили в ЦАХАЛе.



"Недавно поступило сообщение о противотанковом обстреле мошава Зарит на ливанской границе", - подтвердили военные.



Силы ЦАХАЛа ответили артиллерийским огнем по источнику обстрела. Информация о пострадавших среди израильтян к настоящему моменту не поступала.



Ранее Красный Крест в Ливане сообщил о том, что четыре человека погибли в результате атаки ЦАХАЛа в Альма-аш-Шааб.

