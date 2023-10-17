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Новый обстрел из Ливана: ЦАХАЛ ответил артиллерией
17.10.2023 15:56 Алина Груднева

Новый обстрел из Ливана: ЦАХАЛ ответил артиллерией

Днем, 17 октября, с территории Ливана вновь был осуществлен обстрел севера Израиля.

Об этом сообщили в ЦАХАЛе.

"Недавно поступило сообщение о противотанковом обстреле мошава Зарит на ливанской границе", - подтвердили военные.

Силы ЦАХАЛа ответили артиллерийским огнем по источнику обстрела. Информация о пострадавших среди израильтян к настоящему моменту не поступала.

Ранее Красный Крест в Ливане сообщил о том, что четыре человека погибли в результате атаки ЦАХАЛа в Альма-аш-Шааб.
 

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