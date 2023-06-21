



Новый метод работы ХАМАСа: деньги в обмен на террор

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел вечером 20 июня оценку ситуации после теракта в Эли, в результате которого были убиты четыре человека.



Сотрудники разведки представили премьер-министру свою главную проблему, которая связана с успехом двух террористов из деревни Ориф. Сотрудники службы безопасности опасаются, что это нападение приведет к появлению подражателей.





Опасаясь нападений из мести и преступлений националистов, начальник Генштаба Герци Халеви приказал усилить Иудею и Самарию многочисленными дополнительными силами. Батальон из подразделения Эгоз, два подразделения из состава Маглан и 13-й батальон Голани прибудут в этот район уже сегодня, и их главной задачей будет восстановление спокойствия, укрепление охраны транспортных сетей и поселений.



Кроме того, Халеви распорядился “оказать давление” на очаги терроризма путем арестов и усилить мониторинг социальных сетей, где в последние часы появились призывы к совершению терактов с помощью подстрекательских видео. Кроме того, ЦАХАЛ рекомендовал усилить полицейские силы в горячих точках Иудеи и Самарии, включая Ицхар, Хавара и перекресток Тапуах. Согласно рекомендации командующего Центральным командованием Иегуды Фокса, через 24 часа будет проведена новая оценка ситуации, чтобы изучить тенденции происходящего и принять решение о расширении усиления или его прекращении и возвращении сил на обучение.



Кроме того, представители разведки предупредили премьер-министра, что ХАМАС перешел к новому методу организации террора. В его рамках командиры на местах и в штабах в Газе и за рубежом больше не пытаются вербовать боевиков, а вместо этого финансируют местные террористические отряды, не требуя от них обязательств и обучения. Их метод прост: финансирование и поставка оружия и боеприпасов - в обмен на теракты. Этот метод создает большие трудности для спецслужб, которым трудно выслеживать независимых террористов. Именно это продемонстрировал теракт в Эли.



Представители разведки также предупредили, что хотя ШАБАКу и Армии обороны Израиля удалось выследить сбежавшего террориста благодаря сбору разведданных и анализу местности, теракт может привести к аналогичным атакам локальных звеньев и одиночек, что затруднит работу спецслужб. В ходе оценки ситуации они также отметили, что количество миссий по задержанию в сложных районах ниже, чем количество предупреждений, в основном из-за сложностей планирования, необходимости высокого уровня координации действий сил и соблюдения высокого уровня безопасности.