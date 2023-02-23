Новые видео ночной атаки ЦАХАЛа в Газе
Армия обороны Израиля показала новые видео сегодняшнего ответного удара по объектам ХАМАСа в Газе.
Соответствующие записи обнародовала пресс-служба ЦАХАЛа.
В частности, видео было записано в штабе Южного командования. На нем показан процесс операции, который проводится из командного центра.
На втором ролике запечатлен сам удар по позициям террористов в Газе.
סרטון של חמ"ל התקיפה בפיקוד הדרום בשעות הבוקר>> pic.twitter.com/GxI8tZjj75— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 23, 2023
Напомним, что удары по заводу по производству оружия и военному комплексу ХАМАСа были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Из Газы было выпущено шесть ракет, из которых пять удалось перехватить, а шестая упала на открытой местности.