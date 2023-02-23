



Новые видео ночной атаки ЦАХАЛа в Газе

Армия обороны Израиля показала новые видео сегодняшнего ответного удара по объектам ХАМАСа в Газе.



Соответствующие записи обнародовала пресс-служба ЦАХАЛа.



В частности, видео было записано в штабе Южного командования. На нем показан процесс операции, который проводится из командного центра.



На втором ролике запечатлен сам удар по позициям террористов в Газе.

סרטון של חמ"ל התקיפה בפיקוד הדרום בשעות הבוקר>> pic.twitter.com/GxI8tZjj75 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 23, 2023