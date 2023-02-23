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Новые видео ночной атаки ЦАХАЛа в Газе
23.02.2023 08:50 Алина Груднева

Новые видео ночной атаки ЦАХАЛа в Газе

Армия обороны Израиля показала новые видео сегодняшнего ответного удара по объектам ХАМАСа в Газе.

Соответствующие записи обнародовала пресс-служба ЦАХАЛа.

В частности, видео было записано в штабе Южного командования. На нем показан процесс операции, который проводится из командного центра. 

На втором ролике запечатлен сам удар по позициям террористов в Газе.


Напомним, что удары по заводу по производству оружия и военному комплексу ХАМАСа были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории. Из Газы было выпущено шесть ракет, из которых пять удалось перехватить, а шестая упала на открытой местности.

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