



Новые угрозы Итамару Бен-Гвиру

Террористическая организация "Львиное логово" опубликовала новые угрозы жизни председателя "Оцма Йегудит" и будущего министра национальной безопасности, члена Кнессета Итамара Бен-Гвира.



Сообщение, опубликованное организацией, гласит: "Бен-Гвир и его банда преступников решили атаковать нашу мечеть с завтрашнего дня в течение 8 дней, поэтому мы превратим их в дни сопротивления и огня против оккупации и ее поселенцев. Мы призываем наш народ прийти завтра к мечети Аль-Акса".



Среди прочего, в послании восхваляются "люди с оружием, которые целятся в Бен-Гвира”. В заявлении говорится: "Благословенны люди чести которые целятся во врага".



В субботу, 17 декабря, угрозы палестинцев Итамару Бен-Гвиру значительно усилились, особенно в районе, где он живет - Кирьят-Арба. Было принято решение об усилении его охраны.