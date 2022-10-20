



Новые подробности перестрелки: как был ликвидирован террорист из Шуафата

В израильской прессе появились подробности ликвидации в Маале-Адумим террориста Удея Тамими, убившего Ною Лазар на КПП в Шуафате 12 дней назад.



Один из граждан заметил, что Тамими приближается к КПП, и сообщил об этом охранникам, которые быстро приготовились к ответным действиям. Террорист продолжал стрелять даже после того, как в него попали.



Репортер Ynet Лиран Тамари восстановил последовательность событий, приведших к нейтрализации террориста. Все началось около 20:00, когда житель, ехавший на своей машине к выезду из города, заметил подозрительного человека, двигавшегося пешком в сторону контрольно-пропускного пункта на выезде из Маале-Адумим. Житель совершил разворот и сообщил о подозрительном человеке охранникам на КПП. Охранники немедленно подготовились по тревоге, зная, что в любой момент подозреваемый может попытаться совершить теракт.



Действительно, террорист открыл огонь из пистолета по охранникам. Он приблизился на расстояние трех метров от КПП и попытался попасть в охранников, один из которых быстро среагировал и выстрелил в упавшего террориста.



Другой охранник пытался выстрелить из автоматического оружия, но остановился после того, как в патронник попала пуля террориста. Он достал пистолет и также выстрелил. Террорист продолжал вести ответный огонь даже после ранения и когда он уже лежал на земле, а охранники продолжали стрелять в него, пока он не был нейтрализован и у него не забрали оружие.



Прибывшие на место силы обнаружили, что террорист также захватил с собой самодельную гранату, но не успел ею воспользоваться.