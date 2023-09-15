Новые беспорядки на границе с Газой: ЦАХАЛ в полной готовности
Вечером, 15 сентября, палестинцы устроили новые беспорядки на границе с Газой.
В социальных сетях появились первые видео с места событий.
Палестинцы пытаются повредить забор безопасности. Они бросают камни и взрывчатку в силы безопасности, а также жгут шины.
Армия обороны Израиля применила средства для разгона беспорядков, в том числе, слезоточивый газ. ЦАХАЛ приведен в полную готовность в ожидании провокаций на Рош ха-Шана.
התפרעויות בגבול עזה: פלסטינים מנסים לפגוע בגדר, משליכים מטענים ומבעירים צמיגים; צה"ל מגיב בגז וירי מדויק | תיעוד@ItayBlumental @guy_telaviv pic.twitter.com/rwi9Aqt1Gm— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2023