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Новые беспорядки на границе с Газой: ЦАХАЛ в полной готовности
15.09.2023 18:04 Алина Груднева

Новые беспорядки на границе с Газой: ЦАХАЛ в полной готовности

Вечером, 15 сентября, палестинцы устроили новые беспорядки на границе с Газой.

В социальных сетях появились первые видео с места событий.

Палестинцы пытаются повредить забор безопасности. Они бросают камни и взрывчатку в силы безопасности, а также жгут шины.

Армия обороны Израиля применила средства для разгона беспорядков, в том числе, слезоточивый газ. ЦАХАЛ приведен в полную готовность в ожидании провокаций на Рош ха-Шана.

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