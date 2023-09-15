



Новые беспорядки на границе с Газой: ЦАХАЛ в полной готовности

Вечером, 15 сентября, палестинцы устроили новые беспорядки на границе с Газой.



В социальных сетях появились первые видео с места событий.



Палестинцы пытаются повредить забор безопасности. Они бросают камни и взрывчатку в силы безопасности, а также жгут шины.



Армия обороны Израиля применила средства для разгона беспорядков, в том числе, слезоточивый газ. ЦАХАЛ приведен в полную готовность в ожидании провокаций на Рош ха-Шана.

