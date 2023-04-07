



Новое уравнение сил. Ультиматум Хизбаллы



Редактор близкой к Хизбалле газеты "Аль-Ахбар" Ибрагим аль-Амин сообщил: "Мы сталкиваемся с новым уровнем сил сопротивления в регионе, и то, что произошло вчера, является оперативным признаком того, что весь северный фронт готов вступить в кампанию со всем необходимым, если враг пересечет определенные линии в Иерусалиме или где-либо еще...".



Что касается поведения Хизбаллы, учитывая ответ Израиля на ливанской территории (эти слова были написаны до нападения в южном Ливане), Аль-Амин предупредил, что Хизбалла не примет убийства высокопоставленных представителей Хамаса или палестинских фракций на ливанской земле, и упомянул недавнюю угрозу Насраллы по этому вопросу.



В то же время Аль-Амин сказал, что "если Израиль решит совершить локальные нападения на Ливан, он знает, что локальные нападения не имеют смысла, но если безопасность жителей южного Ливана окажется под какой-либо угрозой, тогда будет ответ со стороны Хизбаллы"



В конце статьи он отметил, что Израиль уже несколько недель получает все признаки того, что противостоящий ему фронт готов вступить с ним в жестокую кампанию, причем сразу на нескольких аренах.