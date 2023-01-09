



"Новая война": в ПА возмущены израильскими санкциями

Израиль ведет новую войну против палестинского народа, его денег и возможностей, заявил в понедельник премьер-министр Палестинской автономии Мохаммад Штайе.



Он обвинил новое правительство Израиля в попытке свергнуть международно признанные власти ПА и предупредил, что ряд новых израильских санкций может еще больше разжечь кровавый период боевых действий. Об этом сообщает Ynet.



Штайе заявил, что израильские меры, предпринятые в ответ на действия палестинцев в ООН, "направлены на свержение власти и подталкивание ее к краю пропасти в финансовом и институциональном плане".



"Мы рассматриваем эти меры как новую войну против палестинского народа, его возможностей и средств, а также войну против национальной власти, ее выживания и ее достижений", - заявил палестинский премьер-министр.



Израильские меры стали ответом на предложение палестинцев в ООН попросить Международный суд вынести юридическое заключение об "оккупации" Израиля. В рамках санкций министр финансов Бецалель Смотрич распорядился о распределении 40 миллионов долларов замороженных палестинских средств семьям жертв терроризма.



Штайе, как сообщает Jerusalem Post, назвал эти действия "незаконными". Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы остановить "пиратство" палестинских денег.



Палестинский премьер-министр также добавил: "Мы не обмениваем наше право на самоопределение и нашу свободу на деньги или привилегии. Эти меры направлены на подрыв Палестинской автономии, но они потерпят неудачу. Мы будем стоять вместе перед лицом этих мер и разделим бремя ради мучеников и заключенных, а также ради Палестины".

