



Новая версия: в теракте замешаны несколько человек

Несколько террористов вместе осуществили комбинированный теракт в Иерусалиме 23 ноября.



Таковы первоначальные оценки расследования терактов, сообщает портал ynet.



Предполагается, террористы действовали без внешнего руководства со стороны известных террористических организаций и планировали атаку в течение длительного времени.



По первоначальным данным, члены террористической структуры хорошо знали район, где были совершены теракты.



Террористы, как предполагается, сначала сняли его на видео, подождали чтобы на автобусной остановке было как можно больше людей - а затем дистанционно активировали первую бомбу. После этого на перекрестке Рамот аналогичным образом было приведено в действие еще одно взрывное устройство.

