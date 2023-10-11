Новая тревога на севере из-за БПЛА
Сработала новая сирена ракетной тревоги на севере из-за запуска БПЛА из Ливана. ЦАХАЛ проверяет информацию.
• Нижняя Галилея: Тверия, Кфар Нехар ха-Ярден, Мицпе, Промзона Кидмат Галиль, Алумот, Афиким, Арбель, Мемориал Голани, Бейт Зера, Бейт Йерах, Гиват Авни, Гиносар, Дгания Алеф, Дгания Бет, Ходайот, ха-Зорим, Вади Эль Хамам, Хукок, Явниэль, Кинерет ха-Мошава, Квуцат Кинерет, Кфар Зеитим, Кфар Хитим, Кфар Кама, Лави, Ливним, Мигдаль, Пория Кфар Авода, Пория Неве Овед, Пория Илит, Равид, Сдэ Илан, Шарона
• Ха-Амаким: Илания
• Южный Голан: Ашдот Яаков Ихуд, Ашдот Яаков Меухад
• Центральная Галилея: Буэйне-Нуджейдат, Мигдаль Тефен, Тфахот, Каланит, Кфар Ханания, Массад, Магар, Мицпе Нетофа, Эйлабун, Инбар
• Верхняя Галилея: Кахаль, Кадарим
• Долина Бейт Шеана: Менахемия