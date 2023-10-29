



Норвегия считает реакцию Израиля на резню "непропорциональной"

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал реакцию Израиля на резню, устроенную ХАМАСом 7 октября, "непропорциональной".



В интервью радиостанции NRK глава норвежского правительства осудил "катастрофическую" гуманитарную ситуацию в Газе.



"Международное право предусматривает, что реакция должна быть пропорциональной. Гражданские лица должны приниматься во внимание, и гуманитарное право очень ясно говорит об этом. Я думаю, что этот лимит в значительной степени превышен", — сказал он.



Норвежский премьер повторил данные ХАМАСа об убитых детях в Газе, которых "почти половина из тысяч" погибших.



"Израиль, конечно, имеет право защищаться. Ракеты по-прежнему летят из Газы по Израилю, и мы осуждаем это", - добавил он.