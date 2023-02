Ночные погромы в Хавара: обновленные данные об ущербе

Ночью, 27 февраля, в результате погромов в деревне Хавара были повреждены порядка 40 зданий.



Об этом говорится в отчете "Гаарец".



По данным издания, также было уничтожено по меньшей мере 15 автомобилей.



Между тем, информационное агентство AFP опубликовало новые снимки, на которых запечатлены последствия поджогов в деревне.



#UPDATE Palestinians in the occupied West Bank on Monday counted the cost of deadly violence and arson by Israeli settlers targeting the town of Huwara where two Israeli brothers were killed ➡️ https://t.co/d7YJToPRJH pic.twitter.com/nzlzfJlrza