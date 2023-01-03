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Ночная перестрелка между ЦАХАЛом и палестинскими террористами
03.01.2023 07:16 Алина Груднева

Ночная перестрелка между ЦАХАЛом и палестинскими террористами

В ночь на 3 января между солдатами Армии обороны Израиля и палестинскими террористами произошла перестрелка.

Это произошло во время рейда бойцов ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции "Волнорез".

По предварительным данным, жертв и пострадавших среди израильских сил нет.

В свою очередь, арабские СМИ распространили информацию о том, что в ходе перестрелки в лагере беженцев недалеко от Бейт-Лехем погиб молодой палестинец. Еще двое были тяжело ранены в ходе ночных беспорядков

Министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАСу, пока что информацию не подтвердило. Отчет ЦАХАЛа о ходе операции "Волнорез" будет предоставлен позже. 

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