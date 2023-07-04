Ночная операция ЦАХАЛа в Дженине: аресты и конфискованное оружие
В ночь на 4 июля подразделения ЦАХАЛа "Эгоз" и "Яхалом" провели рейд в рамках контртеррористической операции в Дженине.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Уточняется, что подразделения действовали на основании разведывательной операции ШАБАКа. Они конфисковали оружие, использовавшееся террористическими организациями в мечети в лагере беженцев.
"Солдаты использовали передовые технологии для исследования террористической инфраструктуры внутри здания. Кроме того, в этом районе действовали собаки из отряда "Окец" для передачи тактической информации", - сказано в сообщении.
По словам международного представителя ЦАХАЛа, места отправления культа никогда не должны использоваться в качестве прикрытия для террористической деятельности.
"Это пример циничной эксплуатации невинных гражданских лиц палестинскими террористическими группами, действующими в лагере беженцев в Дженине", - подчеркнул он.
במהלך הלילה ולאחר פעילות של לוחמי יחידת אגוז ויהל"ם, על בסיס מידע מודיעיני מדויק של שב״כ, להחרמת אמל״ח ולנטרול הפירים במסגד 'אל אנאצר' במחנה הפליטים, לוחמי יחידת יהל"ם חקרו את תוואי המסגד באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים>> pic.twitter.com/19ojjx1kQt— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 4, 2023