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Ночная операция ЦАХАЛа в Дженине: аресты и конфискованное оружие | Фото: ЦАХАЛ
04.07.2023 13:50 Алина Груднева

Ночная операция ЦАХАЛа в Дженине: аресты и конфискованное оружие

В ночь на 4 июля подразделения ЦАХАЛа "Эгоз" и "Яхалом" провели рейд в рамках контртеррористической операции в Дженине.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что подразделения действовали на основании разведывательной операции ШАБАКа. Они конфисковали оружие, использовавшееся террористическими организациями в мечети в лагере беженцев.

"Солдаты использовали передовые технологии для исследования террористической инфраструктуры внутри здания. Кроме того, в этом районе действовали собаки из отряда "Окец" для передачи тактической информации", - сказано в сообщении.

По словам международного представителя ЦАХАЛа, места отправления культа никогда не должны использоваться в качестве прикрытия для террористической деятельности.

"Это пример циничной эксплуатации невинных гражданских лиц палестинскими террористическими группами, действующими в лагере беженцев в Дженине",  - подчеркнул он.

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