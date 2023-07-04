



Ночная операция ЦАХАЛа в Дженине: аресты и конфискованное оружие

В ночь на 4 июля подразделения ЦАХАЛа "Эгоз" и "Яхалом" провели рейд в рамках контртеррористической операции в Дженине.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Уточняется, что подразделения действовали на основании разведывательной операции ШАБАКа. Они конфисковали оружие, использовавшееся террористическими организациями в мечети в лагере беженцев.



"Солдаты использовали передовые технологии для исследования террористической инфраструктуры внутри здания. Кроме того, в этом районе действовали собаки из отряда "Окец" для передачи тактической информации", - сказано в сообщении.



По словам международного представителя ЦАХАЛа, места отправления культа никогда не должны использоваться в качестве прикрытия для террористической деятельности.



"Это пример циничной эксплуатации невинных гражданских лиц палестинскими террористическими группами, действующими в лагере беженцев в Дженине", - подчеркнул он.