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Ночная атака ЦАХАЛа на Газу: подробности
12.10.2023 07:59 Алина Груднева

Ночная атака ЦАХАЛа на Газу: подробности

В ночь на 12 октября Армия обороны Израиля нанесла волну ударов по элитным подразделениям террористической организации ХАМАС в Газе.

"Удары наносились по оперативным командным центрам, используемым боевиками, которые проникли в на юг Израиля", - сказано в сообщении.

Уточняется, что атака была совершена на спецназ ХАМАСа "Нухба", куда отбирают террористов для засад, рейдов, атак, проникновений через террористические туннели, для ведения ракетных обстрелов и снайперского огня.

"Нухба была одной из ведущих сил, проникших в Государство Израиль с целью совершения террористических актов против его граждан", - пояснили военные.

Кроме того, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по дому главаря ВМС ХАМАС Мухаммада Абу Шамле. Здание использовалось для хранения оружия, предназначенного для террора против Государства Израиль. Как сообщалось ранее, в ходе ночной операции ЦАХАЛа убиты сотни террористов.

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