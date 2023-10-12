Ночная атака ЦАХАЛа на Газу: подробности
В ночь на 12 октября Армия обороны Израиля нанесла волну ударов по элитным подразделениям террористической организации ХАМАС в Газе.
"Удары наносились по оперативным командным центрам, используемым боевиками, которые проникли в на юг Израиля", - сказано в сообщении.
Уточняется, что атака была совершена на спецназ ХАМАСа "Нухба", куда отбирают террористов для засад, рейдов, атак, проникновений через террористические туннели, для ведения ракетных обстрелов и снайперского огня.
"Нухба была одной из ведущих сил, проникших в Государство Израиль с целью совершения террористических актов против его граждан", - пояснили военные.
Кроме того, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по дому главаря ВМС ХАМАС Мухаммада Абу Шамле. Здание использовалось для хранения оружия, предназначенного для террора против Государства Израиль. Как сообщалось ранее, в ходе ночной операции ЦАХАЛа убиты сотни террористов.
במהלך הלילה צה״ל יצא לגל תקיפות עצים במטרה להמשיך ולפגוע בכוח הקומנדו של ארגון הטרור חמאס המכונה ״נח׳בה״, על ידי תקיפת מפקדות מבצעיות אשר שימשו פעילים שחדרו לישובי העוטף בשבת האחרונה>> pic.twitter.com/12CXXYIAWm— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 12, 2023