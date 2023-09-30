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Ночь террора: атака с "коктейлями Молотова" и обстрел кибуца
30.09.2023 07:05 Алина Груднева

Ночь террора: атака с "коктейлями Молотова" и обстрел кибуца

Незадолго до полуночи, 29 сентября, террористы забросали бутылками с зажигательной смесью блокпост ЦАХАЛа на въезде в поселение Псагот.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

"Солдаты ЦАХАЛа открыли по подозреваемым ответный огонь. Двое нападавших были обезврежены", - сообщили военные.

Уточняется, что раненых террористов передали медикам для оказания первой помощи. Со стороны бойцов ЦАХАЛа, к счастью, никто не пострадал.

Позже минздрав Газы, подконтрольный ХАМАСу, объявил о том, что один из палестинцев скончался от полученных ран.

Позже ЦАХАЛ сообщил о том, что террористы в ходе другого нападения обстреляли кибуц Мейрав на севере Израиля. В ходе обысков были обнаружены гильзы и рюкзаки.

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