



Ночь переговоров: США – с Израилем, Турция – с ОАЭ

Поздно вечером 8 октября состоялись телефонные разговоры представителей США, Израиля, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. На повестке один вопрос – ситуация в Израиле.



Так, в очередном телефонном разговоре министр обороны США Остин проинформировал своего израильского коллегу Галанта о том, что США отправляют Израилю дополнительное оборудование и боеприпасы, которые прибудут в страну в ближайшие дни.



Состоялся также телефонный разговор главы Министерства иностранных дел Турции Фидана с коллегой из ОАЭ Аль Нахайяном. Известно, что стороны также обсуждали ситуацию в Израиле.



Напомним, ранее ОАЭ осудили террористическое нападение ХАМАСа на Израиль, став, таким образом первой арабской страной, которая выступила с заявлением, осуждающим нападение ХАМАСа на Израиль. В своь очередь президент Турции Эрдоган назвал необходимым создание независимого "палестинского государства" с Восточным Иерусалим в качестве столицы.