



Нир Орбах: "Каждая встреча с Аббасом - потеря управления"

Депутат Кнессета Нир Орбах прокомментировал заявление Матана Каханы, который сказал, что встречи с Махмудом Аббасом возможны при необходимости.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Травма последнего года из-за невозможности сдержать обещания, данные в ходе избирательной кампании, не должна привести к потере идеологии. Это отрицатель Холокоста, каждая встреча с которым приводит к очередной потере управления и укреплению неудавшегося палестинского руководства", - подчеркнул Орбах.