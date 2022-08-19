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Нир Орбах: "Каждая встреча с Аббасом - потеря управления"
19.08.2022 12:16 Ольга Белозерова

Нир Орбах: "Каждая встреча с Аббасом - потеря управления"

Депутат Кнессета Нир Орбах прокомментировал заявление Матана Каханы, который сказал, что встречи с Махмудом Аббасом возможны при необходимости.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Травма последнего года из-за невозможности сдержать обещания, данные в ходе избирательной кампании, не должна привести к потере идеологии. Это отрицатель Холокоста, каждая встреча с которым приводит к очередной потере управления и укреплению неудавшегося палестинского руководства", - подчеркнул Орбах. 

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