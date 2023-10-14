



Ницан бежала и кричала: Они стреляют в нас, кошмар. Ее тело нашли через 6 дней





Ницан Рахум, 28 лет, беременная, была на фестивале в Реим вместе со своим женихом Лидором Леви. Они спрятались в убежище, куда были брошены гранаты. Лидор был убит, Ницан объявлена пропавшей без вести.



В течение 6 дней ее семья искала информацию о ней. Идентификация местоположения телефона привело на базу, где находились тела убитых.



В течение шести дней члены семьи Ницан Рахум ждали хоть малейшей информации о нем, но так ничего и не получили.



Вчера (в пятницу), через несколько часов после разговора ее брата с Ynet, ее семья получила горькое известие о том, что ее тело опознано. Жених Лидор и дядя Ницана, Ави Саси, также были убиты.



"Никто не дает нам никакой информации, ничего", - сказал Омри, брат Ницан, за несколько часов до объявления о ее смерти. "Лидор был убит, мы похоронили его вчера. Мы знаем, что был убит наш дядя из Америки, Ави Сасси. С ним были его дочь, зять и племянница. Ави и Алекс, друг семьи из Мексики, защищали их своим телом, и в них попало несколько гранат, которые в них бросили".



В телефонном разговоре в субботу в 07:10 Ницан сказала своей матери: "Какой кошмар, они стреляют в нас". Во втором разговоре с семьей, состоявшемся через 20 минут, она сообщила, что ей и Лидору удалось добраться до убежища на машине на перекрестке, где стояла полицейская машина. Брат говорит, что некоторые из тех, кто прятался в убежище, были похищены ХАМАСом. "Я знаю, что там есть похищенные, это точно, по крайней мере, четверо. Некоторые из тех, кто был спасен оттуда. Есть некто по имени Зив, его подруга была там вместе с ней, и еще несколько человек пропали без вести. Его видели на видео, он был похищен ХАМАСом".



"Моя сестра была на перекрестке Реим в убежище. Есть видеозапись, сделанная ХАМАСом с помощью автомобильной камеры, на которой видно, как Лидор убегает. Они бросили гранату, и он выбежал. Друзья, которые спаслись, говорят, что они выбросили все гранаты, которые террористы бросили в Мигунит. Я не представляю, как они это делали. В какой-то момент террористы бросили столько гранат, что они не успели. Некоторые взорвались внутри. Мы понимаем, что Лидор выбежал на улицу после первой гранаты, мы понимаем, что граната прошла над его головой. Мы слышали, как они его расстреливали".



Брат рассказал о страшных днях, когда он искал свою сестру, когда она пропала без вести, и сообщил, что в субботу после семи утра ее телефон перестал передавать местоположение. "В воскресенье утром местоположение вернулось, и я увидел, что телефон идет до базы Шура близ Реховота. Я знаю, что там находятся тела. Я дошла до ворот, меня не пустили. Они вообще не поняли, как я к ним попал. Сказали, что войти могут только те, у кого есть разрешение, и отправили меня за таким разрешением. После этого я пошел сдавать данные и ДНК".



Как уже говорилось, через несколько часов после разговора с братом тело Ницан было опознано. Сегодня она будет похоронена на кладбище Пардесия. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram