НФОП взял ответственность за теракт в Иерусалиме
Военное крыло "Народного фронта освобождения палестины" (НФОП) взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Напомним, что вооруженный террорист устроил стрельбу у входа в полицейский участок возле станции Шалем напротив Ворот Цветов в Иерусалиме. Его нейтрализовали.
Ранения получили двое полицейских. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие травмы.
פיגוע ירי לעבר תחנת משטרה בירושלים – שוטרים נטרלו את המחבל: לפני זמן קצר מחבל חמוש בנשק מסוג קרלו ביצע ירי לעבר שוטרים בכניסה לתחנת המשטרה 'שלם'. לאחר הירי המחבל ניסה להימלט מהמקום, ושוטרי מחוז ירושלים חתרו למגע ונטרלו אותו בירי (בתמונות: זירת הפיגוע והנשק בו השתמש המחבל) pic.twitter.com/CX6Xmf7Hgo— משטרת ישראל (@IL_police) October 12, 2023