



НФОП взял ответственность за теракт в Иерусалиме

Военное крыло "Народного фронта освобождения палестины" (НФОП) взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Напомним, что вооруженный террорист устроил стрельбу у входа в полицейский участок возле станции Шалем напротив Ворот Цветов в Иерусалиме. Его нейтрализовали.



Ранения получили двое полицейских. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие травмы.