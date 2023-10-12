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НФОП взял ответственность за теракт в Иерусалиме | Фото: Полиция Израиля
12.10.2023 21:28 Алина Груднева

НФОП взял ответственность за теракт в Иерусалиме

Военное крыло "Народного фронта освобождения палестины" (НФОП) взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Напомним, что вооруженный террорист устроил стрельбу у входа в полицейский участок возле станции Шалем напротив Ворот Цветов в Иерусалиме. Его нейтрализовали.

Ранения получили двое полицейских. Один находится в тяжелом состоянии, второй получил легкие травмы.

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