



New York Times: Израиль отправит 10 тысяч солдат на штурм города Газа





Израиль планирует направить 10 000 военнослужащих для захвата города Газа и уничтожения руководства ХАМАСа, сообщает New York Times со ссылкой на израильских военных, выступивших публично.



В сообщении говорится, что наступление будет самым масштабным со времен Второй ливанской войны 2006 г., и ЦАХАЛ попытается удержать часть сектора Газа, по крайней мере, временно.



Один из представителей ХАМАС заявил газете, что боевики этой организации будут пытаться устраивать засады на израильских солдат, выходя из туннелей за их передовыми позициями, чтобы застать их врасплох.



По словам израильских официальных лиц, правила ведения боевых действий ЦАХАЛа будут изменены, солдаты будут открывать огонь на поражение по подозреваемым.



По словам пресс-секретаря подполковника Ричарда Хехта, особое внимание будет уделено ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.



"Этот человек находится под нашим прицелом", - говорит Хехт. "Он - живой труп, и мы до него доберемся". Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram